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«Моя Москва»: Фанаты обвинили Бузову в мании величия

Сегодня, 05:30

Певица спровоцировала настоящий скандал после очередной публикации в микроблоге. Поклонники пришли к выводу, что Ольга уже пытается захватить столицу, однако это у нее не получится.

Фанаты обвинили Бузову в мании величия после того, как артистка подписала новый снимок словами «Моя Москва. Она мне принадлежит, и таким же как и я». Многие поняли, что певица несколько видоизменила текст песни Басты и процитировала свою версию. Тем не менее, основной массе подписчиков не понравилось, что певица высказалась подобным образом. «Москва не твоя, Москва для всех», - отметил один из комментаторов.

На снимке, под которым и произошел скандал среди публики, Ольга Бузова позировала на катере, на фоне Кремля, надев короткое черное платье. Некоторые фанаты сделали кумиру комплимент и похвалили ее фигуру, однако споры о том, чья же на самом деле Москва, продолжились и дальше.

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