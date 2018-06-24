Олег Меньшиков взял откровенное интервью у Аллы Пугачевой

Сегодня, 06:15

Алла Борисовна Пугачева дала откровенное интервью актеру Олегу Меньшикову. В своем интервью она выразила свои сокровенные переживания по поводу ее возраста и того, что она не увидит, кем станут ее дети, когда вырастут.

Также Алла Пугачева призналась, 70 — это приличный возраст, особенно если учесть то, что ее дети-близнецы еще совсем маленькие, им всего по по 5 лет. Но Пугачева точно уверена, через 10 лет она останется в шоу-бизнесе и продолжить любимое дело. Примадонна сказала, что очень любит делать людей счастливыми, хотя бы на несколько часов — это и была ее главная цель в жизни и карьере певицы. Она мечтает выйти на сцену и петь романсы, такой она себя видит через 10 лет и от всей души благодарит любящую ее публику и преданных фанатов. Хотелось бы напомнить, событие проходило в театре имени Ермоловой. Чтобы послушать интервью, пришло большое количество людей.