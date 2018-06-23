Бабушка Бузовой отказалась выдать внучку замуж за Филиппа Киркорова

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Алла Тимофеевна отказывается видеть химию между двумя исполнителями и настаивает, что не хочет видеть Филиппа Киркорова в качестве мужа Ольги Бузовой.

Бабушка Ольги Бузовой побывала на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей», где ведущий задавал ей каверзные вопросы про личную жизнь внучки. Сидевший рядом с ней Филипп Киркоров очень возмутился, когда женщина отказалась выдать внучку за него замуж. Причиной стало откровенное поведение звёзд в кадре, хотя сам Киркоров утверждает, что у него было «самое пуританское воспитание» и он является «главным цензором своей жизни».

Алла Тимофеевна уверена, что у Ольги и Филиппа чисто творческие отношение, которые никогда не приведут к свадьбе. Поклонники давно заподозрили исполнителей в тайном романе, однако Ольга может остаться на стороне семьи и прекратить возможные отношения, ведь мнение бабушки является не последним для Бузовой.