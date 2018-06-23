Счастливая новость о рождении ребенка от экс-подруги озадачила поклонников.
В социальной сети он рассказал всем приятную новость. Экс-участник «Дом-2» Вальтер стал отцом в третий раз. Матерью ребенка стала Галина. Их отношения не носили рациональный и адекватный характер. Между словами проскальзывали упреки, а взгляд лишен влюбленности. Вальтера часто обвиняли в жестоком отношении с девушкой, а ее во лжи. Результатом их любви и ненависти стал мальчик, которого Галина родила накануне.
Теперь Вальтер Соломенцев может гордо называть себя многодетным отцом. По словам Вальтера, с новорожденным все хорошо.