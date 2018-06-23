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Экс-участник «Дом-2» Вальтер стал отцом в третий раз

Сегодня, 15:32

Счастливая новость о рождении ребенка от экс-подруги озадачила поклонников.

В социальной сети он рассказал всем приятную новость. Экс-участник «Дом-2» Вальтер стал отцом в третий раз. Матерью ребенка стала Галина. Их отношения не носили рациональный и адекватный характер. Между словами проскальзывали упреки, а взгляд лишен влюбленности. Вальтера часто обвиняли в жестоком отношении с девушкой, а ее во лжи. Результатом их любви и ненависти стал мальчик, которого Галина родила накануне.

«Красавица, очень милая, что вам мужчины нужно? Брал её в жены хорошей, а стала со мной плохая, ключевое слово со мной», «Красивая очень ваша супруга чистой русской красотой», «Боже, как жалко ее и детей !! и как долго ещё будешь изводить ее ??!! и сколько она ещё вытерпит ??!! Василий прекрати ее мучать !! ты мужчина , наконец , или как ???!!!!!», - написали подписчики.

Теперь Вальтер Соломенцев может гордо называть себя многодетным отцом. По словам Вальтера, с новорожденным все хорошо.

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