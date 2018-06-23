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Хлои Кардашьян познакомила свою дочь с ее сводным братом

Сегодня, 15:55

Стала известна предполагаемая тема очередного выпуска реалити-шоу «Семьи Кардашьян». В ней, скорее всего, будут обсуждаться семейные перипетии на вечную тему отцов и детей.

Хлои Кардашьян устроила встречу своей маленькой дочери с ее сводным братом. До этого они не виделись ни разу и познакомились совсем недавно. Оба ребенка родились от баскетболиста Тристана Томпсона. При этом матери детей – Хлои Кардашьян и модель Джордана Крейг вполне позволяют отцу нянчиться с отпрысками. Хотя, неоднократно утверждали, что не могут согласиться с Тристаном в методах воспитания детей и с этим порой возникают разногласия. При этом, сводные брат и сестра вполне комфортно чувствуют себя в компании 27-летнего отца. А сам Томпсон был неоднократно уличен Хлои в изменах, когда та находилась на последнем месяце беременности.

Фанаты реалити-шоу предполагают, что именно взаимоотношения Хлои, Тристана, примкнувшей к ним Крейг и их детей, будут обсуждаться в свежем выпуске телепередачи. Зрители уверены, что информационные поводы, даже самые скандальные, семьей Кардашьян создаются из воздуха и на ровном месте.

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