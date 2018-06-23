«Убирайте пищевой мусор»: Анюта Рай расписала свой правильный рацион

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Модель Анюта Рай постоянно будоражит воображение подписчиков своей восхитительной фигурой. Однако все теории поклонников об истощающих диетах, издевательствах над собой и постоянном голодании оказались лишь выдумкой. Девушка кушает и не мало.

Анюта Рай радо поделилась своим рационом и предложила смелым подписчикам продемонстрировать их результаты через три месяца, когда организм привыкнет к такому питанию. Среди постоянных «гостей» обеденного стола Анюты Рай были: рыба (лосось, тунец), морепродукты (краб, креветки, мидии, улитки), мясные стейки, курица, индейка, овощи, рис, яйца и орехи. Питание довольно простое и свободное.

Однако холодильник следует и освободить от некоторых продуктов. Например, от фастфуда, газировок и пакетированных соков, забыть о сладком, заменив его на фрукты, сырах и любой выпечке. Модель советует пить много воды и иногда позволять алкоголь в малых количествах. Девушка предупредила, что такое питание позитивно скажется не только на фигуре, но и на волосах и коже. А вот подписчики подсказывают, что идеальных форм можно добиться, добавив к рациону тренажёрный зал и консультацию диетолога.