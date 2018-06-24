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Джулия Ванг: "Битва экстрасенсов - лишь постановка"

Сегодня, 01:45

Джулия Ванг разоблачила программу «Битва экстрасенсов», подчеркнув, что все происходящее там лишь постановка. Также девушка призналась, что на самом деле у нее нет способностей экстрасенса.

Одна из самых лучших участниц программы «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг в последнее время дает много поводов поговорить о ней. К примеру, зрители проекта запомнили девушку как привлекательного экстрасенса с хорошей аурой. Однако после того, как Джулия покинула программу, девушка кардинально поменяла внешность, а также перестала упоминать об экстрасенсорных способностях вообще. А недавно Джулия и вовсе решила разоблачить телешоу, и рассказала всю правду о «Битве экстрасенсов».

Девушка подчеркнула, что у нее нет никаких способностей в этой сфере, ее образ придумали сценаристы, а все остальное просто постановка. Также гримеры поработали и над внешностью Джулии. У Ванг всегда были короткие волосы, а на шоу надели парик и сделали яркий макияж.

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