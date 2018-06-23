«Никакого занудства»: Катя Варнава рассказала, как облегчить жизнь после рождения ребёнка

Сегодня, 13:29

Все они касались того, что делать, чтобы дети не трогали, пока мамы заняты другими делами.

Катя Варнава показала в Сети ролик, который посвятила «адекватным и весёлым мамочкам», попросив «зануд» его не смотреть. По сюжету видео, звезда играла женщину, которая больше предпочитает проводить время в ночных клубах, чем воспитывать детей. Первая часть рассказа и касалась того, что делать, если болит голова после вечеринки, а ребёнку очень хочется поиграть. Катя Варнава предложила вариант с «юным парикмахером» - мама спит, пока сын возится с её волосами.

Также облегчённым вариантом игры может стать разрешение для ребёнка катать машинку прямо по маминому телу или играть с ней в партизана с одеялом вместо кустов. Если нет желания готовить для ребёнка, то здесь мог быть пригодиться «американский планшет». Пока сын изучает игрушку, про еду он надолго забудет.

Подписчиков Варнавы повеселили такие советы. Некоторые из них отметили, что применяли их в реальной жизни, отмечая, что никакая хитрость в воспитании детей не может быть неприятной, поскольку родителям тоже нужен отдых.