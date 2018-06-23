Станислав Садальский возмущён присвоением Мохаммеду Салаху звания почётного гражданина Чечни

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Популярный российский актёр выразил своё недоумение поступком главы Чеченской Республики. Кумира с радостью поддержали россияне, откровенно не понимающие мотивацию при принятии решения.

«Присвоил звание «гражданина Чечни». Гражданина? Чечни?» - написал в своём блоге Станислав Садальский. Актёр отметил, что он испытывает уважение к Рамзану Кадырову, но просит объяснить ему, чем было обусловлено подписание указа о присвоении игроку сборной Египта Мохаммеду Салаху такого почётного звания. «Что полезного он сделал для республики?» - возмущается Садальский.

Вторят актёру и его подписчики. Люди пишут в комментариях о том, что полномочия Рамзана Кадырова следовало бы сократить, ведь такие решения главы Чечни выходят и на всероссийский уровень, что может навредить отношениям России и Египта в будущем. Кроме того, в Сети также обретает популярность слух о договорном матче, за которым стоит Кадыров в частности.