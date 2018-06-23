Богдан Титомир удивил своим внешним видом

Сегодня, 12:28

23 июня состоялся анонс нового выпуска шоу "Пусть говорят". Дана Борисова заявила, что в студии было очень неприятно находиться из-за накала страстей между собравшимися на ток-шоу гостями, они настолько нетерпимы друг к другу, что чуть не дошло до драки.

Телезвезда вместе с Анной Калашниковой выступят на стороне Ольги Казаченко, в то время как Андрей Разыграев будет на стороне Вадима Казаченко. Также Дана Борисова заинтриговала заявлением о том, что на шоу появится знаменитый Богдан Титомир, однако Дана сильно удивлена изменением внешнего вида знаменитости. Позже в своем микроблоге она написала о том, что ей давно не хватает крепких мужских объятий. Фанаты нестареющего Богдана Титомира активно обсуждают его внешний вид, они считают, что изменение имиджа не пошло ему на пользу. Некоторые даже предположили, что изменения произошли из-за плохого состояния здоровья.