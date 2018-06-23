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«Плечи Бэтмена»: Снимок Самбурской в купальнике вызвал негодование фанатов

Сегодня, 12:02

Настасья Самбурская не первый раз эпатирует публику своим поведением и внешним видом, но очередное откровенное фото вызвало новую волну негативных эмоций у поклонников.

В своём официальном Instagram-аккаунте Настасья Самбурская предстала перед подписчиками в купальнике и похвасталась, что не была в спортзале почти 4 месяца, а на отдыхе не отказывает себе в еде. Комментаторы не оценили стараний звезды и раскритиковали её массивные плечи на снимке. Внешний вид испортили её недавние силовые тренировки, когда актриса активно взялась наращивать себе мышцы и выглядела скорее как бодибилдер, а не как хрупкая девушка.

Фанаты негодуют от вечных выходок Самбурской и заявляют, что для многих «плечи Бэтмена» стали последней каплей. Комментаторы предлагают Настасье сначала заняться собой, а потом уже выставлять своё тело и мысли по этому поводу напоказ.  

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