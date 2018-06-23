Кирстен Данст с женихом показали новорожденного первенца Энниса

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Парочку помолвленных знаменитостей застали в Лос-Анджелесе совсем неодетыми для прогулки.

Кирстен Данст с женихом Племансом отправились на прогулку по Лос-Анджелесу. В Это время 36-летняя знаменитость с новорожденным шестимесячным младенцем гуляли по тропинке, а папарацци охотились на них в ожидании снять малыша. Все же родители показали новорожденного первенца Энниса. 36-летняя молодая мама решилась пообедать в компании жениха и впервые вышла в свет, одета в черное платье для беременных с глубоким вырезом.

«Я любил работу Кирстен в течение длительного времени, и я был очень взволнован, как только встретил ее. И она замечательный человек, и мы оба актеры», - сообщил Племонс.

До рождения общего малыша Племонс не был замечен в отношениях. А вот Кирстен успела походить на светские рауты с Гарреттом Хедлундом, Джейком Джилленхолом, Джонни Борреллом и Джейсоном Бозелем.