Кардашьян отдыхает с любовником в Италии

Сегодня, 11:04

Папарацци застукали старшую из сестер Кардашьян. Оказывается ,знаменитость попыталась скрыться с любовником от посторонних глаз.

Звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Кортни Кардашьян была замечена на одном из курортов Италии. Папарацци застукали знаменитость на острове Капри, пикантности ситуации добавляло то, что она находилась в компании своего любовника Юнеса Бенджима. Напомним, что 39-летняя звезда встречается с 25-летей моделью. Пара была замечена во время морской прогулки.

После появления пикантных фото в интернете, поклонники Кортни Кардашьян отметили ее замечательную форму – звезда не скрывала фигуру и щеголяла в бикини. В комментариях они засыпали свою любимицу комплиментами. Напомним, что пара вместе уже несколько лет, их часто видя во время различных мероприятий. Как известно, знаменитость уже официально расторгла свои отношения с отцом своих детей Скоттом Диссиком.

Пока Кардашьян и Бенджима не объявили о своих планах на будущее, но многие поклонники пары уверенны, что дело все же идет к свадьбе.