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«Денег нет?»: Солист «Руки Вверх» пытается заработать на внешности 9-летней дочери

Сегодня, 10:43

Сергей Жуков опубликовал рекламное сообщение, что уже стало нормой для социальных сетей знаменитостей. Однако пользователи были шокированы тем, что солист использовал для рекламы 9-летнюю дочь.

На своей странице в Instagram солист «Руки Вверх» опубликовал запись о своей дочке. Сначала поклонники думали, что певец хотел просто поделиться фотографиями Вероники и рассказать какую-нибудь историю. Но потом знаменитость стал вспоминать о своем детстве, путешествии во Францию, где ему запомнились запахи трав, хлеба и круассанов. Все это у певца ассоциировалось с платьем девочки. Вероника надела летний цветочный сарафан и позировала на фоне деревянной стены рядом с собакой и букетом ромашек. Как оказалось, именно одежда, а не дочь стала главной темой нового поста, в котором Жуков пытался заработать. Солист рекламирует натуральные ткани и призывает родителей отказаться от синтетики.
Поклонники осудили Жукова за то, что он использовал для рекламы дочь, поинтересовавшись, неужели у него нет денег. Однако фанаты оценили внешность девочки, которая очень мило выглядела рядом с цветами и была точной копией родителей.

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