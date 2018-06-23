Поклонники испугались за плывущую к морскому монстру Алёну Свиридову

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Видео приближающейся к «чудищу» певицы во время ее морского отдыха реально напугало истинных фанатов.

Поклонники после недавней публикации в Instagram испугались за плывущую прямо к морскому монстру Алёну Свиридову. Исполнительница поделилась в социальной сети роликом своего заплыва в море. Среди восторженных комментариев прозвучали и тревожные. Поклонники, опасаясь за жизнь своей любимицы, начали засыпать ее вопросами, разглядев нечто в воде.

«Офигеть! Алена! Торпеда?», «Там слева ближе к горизонту какой-то монстр в воде. Или это просто буёк? Алёна, вас не съели морские чудища?))», «берегите себя, а то мало ли что) море то большое, глубокое, а вы там савсэм адна!!!», - написали поклонники.

На самом деле угрозы жизни и здоровью артистки не было и нет, объект в море, который встревожил комментаторов, по всей видимости, самый обычный буёк. Алёна Свиридова отлично проводит время на отдыхе и систематически делится снимками из Керчи со своими подписчиками.