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«Проститутку в лесу забыли!»: Полуголая Глюкоза сфотографировалась в лесу

Сегодня, 00:15

Певица Глюкоза опубликовала фотографии с новой фотосессии, где она позирует в одном белье в лесу. Наталья Чистякова-Ионова предложила своим поклонникам угадать, о чем она думает на фотографии.

Полуголая Глюкоза смутила подписчиков локацией новой фотосессии. Многим до сих пор непонятно, почему девушка решила фотографироваться именно в лесу в таком виде. Наталья Чистякова-Ионова надела кружевное черное белье, чулки, туфли на шпильке и прикрылась сверху пальто. Дальше полуголая Глюкоза начала позировать, сидя на пне среди деревьев.

По фотографии можно заметить, что Наталье очень неудобно находиться в таком образе в лесу. Девушка, после того, как сфотографировалась в лесу, опубликовала сексуальный снимок в своем Instagram. Поклонники сразу же раскритиковали Глюкозу, написав, что это фото очень нелепое и внешний вид не подходит для такой локации.

«Проститутку в лесу забыли», - написал один подписчик. Некоторые не поняли связь между таким шикарным пикантным бельем и природным пейзажем.

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