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«Пропиарилась за счет Ольки»: подписчики Анны Бузовой не верят ее привязанности к сестре

Сегодня, 09:58

Родные и близкие знаменитостей нередко хотят погреться в лучах славы звездных членов своего семейства. Подписчики страницы Анны Бузовой считают, что она стала испытывать теплые чувства к своей сестре, только после обрушившейся на Ольгу популярности.

В свой День рождения Анна опубликовала совместный снимок с сестрой Ольгой, где они на пару любуются шикарным букетом. «Спасибо родителям за лучшую в мире сестру», - пишет Анна. Многие поклонники согласились с этим высказыванием и отметили, что сестры очень дополняют друг друга. Но у некоторых читателей нашлись слова для язвительных замечаний.

Критики считают, что такую горячую привязанность к сестре, Анна почувствовала совсем недавно, когда Ольга стала очень популярна. Острые выпады от комментаторов следовали один за другим: «Сестра стала лучшей из-за популярности?», «Пропиарилась за счет Ольки», «Сама-то что из себя представляешь?». Более лояльные стали на защиту Анны и посоветовали злопыхателям не лезть в чужую жизнь.

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