Обнищавшая Дана Борисова пожаловалась на московское метро и бедность

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Дана Борисова, потратив львиную долю своего состояния на лечение в Таиланде, всё никак не свыкнется с жизнью обычного россиянина. Поклонники напоминают, что женщина уже давно не «леди совершенство».

Дана Борисова регулярно снабжает подписчиков своей страницы в соцсети новыми фото. Женщина рекламирует косметические процедуры, одежду, стилистов, однако все их услуги она получает даром, в чём уверены её фанаты. Как известно, Дана Борисова была вынуждена продать машину и теперь передвигается на метро.

До сих пор не нашла своего покупателя квартира телеведущей в Москве, в которую она не хочет возвращаться. Накануне Дана Борисова поделилась с поклонниками видео из вагона московского метрополитена, пожаловавшись на «ужасные» поездки и на сам транспорт. Пока телеведущая холит надежду обзавестись собственным авто, её поклонники всё чаще критикуют её за поведение.

Они вспоминают, какой милой женщина была ко всем, кто помогал ей встать на ноги после возвращения в Россию. Но с каждым её появлением на шоу Андрея Малахова она позволяет себе оскорбления в сторону других героев. Фанаты считают, что Борисова, учуяв деньги, становится неблагодарной, и предупреждают, что обнищать можно несколько раз, а подобное поведение приводит к этому быстрее.