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Сын Сергея Зверева грозит отсудить квартиру у отца

Сегодня, 09:37

Помощь от звездного отца в виде денег и вещей оказалась каплей в море желаний юного маргинала.

 В социальных сетях появилась информация о проблеме в жизни известного парикмахера и стилиста – Сергея Зверева. Его сын грозит отсудить квартиру. От отца юноша всегда получал солидные деньги на безбедную жизнь и брендовые вещи. Взамен неработающий сын отказывался самостоятельно зарабатывать на свои нужды и более того, обвинил отца в невыполнении своих обязательств перед ним.

«Звереву-старшему сейчас тяжело, неприятно, ужасно. О родителях Сергея-младшего ничего неизвестно, возможно, маргиналы. В роддоме же отказы пишут. В недавнем сообщении он написал: «Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру», – поделился знакомый Зверева-старшего.

Также Зверев пытался устроить на хорошо оплачиваемую работу своего сына, но безуспешно.

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