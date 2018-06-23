Сын Сергея Зверева грозит отсудить квартиру у отца

Помощь от звездного отца в виде денег и вещей оказалась каплей в море желаний юного маргинала.
В социальных сетях появилась информация о проблеме в жизни известного парикмахера и стилиста – Сергея Зверева. Его сын грозит отсудить квартиру. От отца юноша всегда получал солидные деньги на безбедную жизнь и брендовые вещи. Взамен неработающий сын отказывался самостоятельно зарабатывать на свои нужды и более того, обвинил отца в невыполнении своих обязательств перед ним.
Также Зверев пытался устроить на хорошо оплачиваемую работу своего сына, но безуспешно.