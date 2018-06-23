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Организация, которая управляла денежными средствами Джонни Деппа, обокрала актера. Теперь звезда судится с ее менеджерами и надеется на восстановление своего материального благополучия.

Известный голливудский актер Джонни Депп находится на грани банкротства. К такому плачевному состоянию его привела не собственная расточительность, а обман. Любимец публики рассказал, что доверил управлять своими средствами одной организации, которая специализируется на данных вопросах.

На данный момент Джонни Депп подал иск в суд против руководства данной организации и пытается добиться справедливости. Актер уверен, что менеджеры данного финансового объединения занимались махинациями с кредитами, что и привело к потере его средств. Известно, что финансисты компании также подали иск против звезды, в котором обвиняют его в чрезмерной расточительности.

За короткое время Депп купил 200 дорогих картин, 70 гитар и 45 автомобилей, а также совершал другие мелкие покупки. К тратам знаменитости также причисляются такие покупки, как диван из телевизионного шоу о семье Кардашьян, выстрел из пушки прахом писателя Хантера Томпсона. Финансисты предоставили все данные для суда, где доказывается – актер потратил три миллиона долларов.

Напомним, что развод с молодой супругой Эмбер Херд лишил Джонни Деппа еще семи миллионов долларов.