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«Синтоловый качок» хочет споить Бузову и заняться с ней сексом

Сегодня, 09:07

Кирилл Терёшин утверждает, что воспользуется уязвимым состоянием пьяной певицы, если ему удастся повстречать Бузову на мероприятии.

Кирилл Терёшин в интервью блогеру Максиму Шестакову рассказал, как сильно любит Ольгу Бузову и посвятил ей «фирменную двоечку». Интернет-фрик признался, что если ему представится возможность заняться с Бузовой сексом, то он её не упустит, даже если звезда будет не в состоянии оказать отпор.

Желание Терёшина споить Бузову и переспать с ней напомнило историю о Шурыгиной, о которой так много говорили после появления в ток-шоу Андрея Малахова. Пользователи ополчились против «руки-базуки» из-за его нелесных выражений. Комментаторы называют Кирилла насильником и утверждают, что его и раньше никуда не звали, а после таких высказываний он может «смело помахать ручкой российскому шоубизу». Пользователи предлагают «синтоловому качку» научиться вести себя на публике, «выключить свои хотелки» и думать, о чём говорить.      

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