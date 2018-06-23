«Плоскогрудая и небритая»: Признание Миллы Йовович жестко раскритиковали

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Экс-красавица Голливуда заметно деградировала в мать-домохозяйку.

Известная яркими ролями в кино Мила Йовович призналась поклонникам в двух маленьких вещах, которые насторожили фанатов. Предысторией инцидента стал рассказ Милы о том, что она пошла в парк с детьми. Там они гуляли и веселились, но Йовович начала развивать отнюдь не детскую тему.

«Говоря это, конечно, я не могу не думать обо всех семьях мигрантов на нашей границе прямо сейчас, которые являются реальностью, противоположной моей. Хотя я не потворствую людям, приезжающим в США нелегально, я знаю, что эта страна является мечтой для большей части мира. Земля обетованная, где мы можем осуществить наши мечты для наших детей. Вот почему моя семья мигрировала в 80-х. Чтобы сделать лучшую жизнь для меня. Своего ребенка. Я понимаю, почему люди рискуют всем, чтобы прийти сюда», - рассказала актриса.

Начала Йовович о политике рассуждать, а закончила просьбой комментировать ее публикации более сдержанно. Признание Милы Йовович жестко раскритиковали словами «плоскогрудая и небритая».

«И да, я плоская и я не брею подмышки!», - заключила Милла, в подкрепление своих слов сняв фото с соответствующего ракурса.