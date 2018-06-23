Виктория Бекхэм удивила полупрозрачным нарядом на прогулке в Париже

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Виктория Бекхэм вместе со своим 19-летним сыном Бруклином находится в Париже. Известный модельер попала в объективы камер, когда они выходили из отеля, и её наряд не остался без внимания.

Виктория появилась вышла на прогулку в красной полупрозрачной блузке и бежевых брюках. В руках миссис Бекхэм держала пиджак, такой же как и цвет штанов, не надев его на себя из-за достаточно жаркой погоды. Но не сам наряд модельера привлёк внимание, как журналистов, так и пользователей Сети. Выбрав блузку, она практически показала всем бюстгальтер, который отчётливо видно через полупрозрачную ткань. Многие отметили, что образ Виктории оказался удачным, а блузка хорошо подчеркивает формы бывшей участницы Spice Girls.

19-летний сын модельера предпочёл появиться на улице в менее привлекательном наряде. Парень был одет в чёрную толстовку и тёмные джинсы. На ногах у него были белые кроссовки. На снимках Бруклин выглядит расслабленным, что говорит о том, что время, которой он проводит с матерью ему в радость и он наслаждается поездкой.