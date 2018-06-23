Ирина Шейк поразила публику своим ярко-розовыми платьем

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До недавнего времени по Сети блуждали слухи, что супермодель беременна вторым ребёнком, однако Ирина Шейк развенчала этот миф своим откровенным нарядом.

Ирину Шейк стала главной звездой на недавнем открытии шоу-рума испанской компании Porcelanosa. Она является одним из лидеров среди производителей керамической плитки и отделочных материалов на европейском рынке. Презентация новой продукции проходила в городе Рединге, Великобритания. Супермодель поразила публику своим ярко-розовым платьем с прозрачными вставками и необычными оборками по бокам. Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по сети.

Пользователи засыпали Ирину комплиментами, однако не все удостоверились в том, что супермодель не беременна. Многих платье показалось неудачным, а декоративные элементы на талии наоборот должны были скрывать интересное положение Шейк.