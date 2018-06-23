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Виктория и Дэвид Бекхэм выставят коллекцию картин стоимостью в 10 миллионов долларов

Сегодня, 09:54

Виктория Бекхэм и её муж являются поклонниками живописи, предпочтительно той, которая появилась в промежутке между 13 и 19 веками. Сейчас дизайнер одежды планирует выставить часть из них в одном из своих Бутиков в Лондоне.

Показ картин Виктория Бекхэм решила организовать совместно с аукционным домом «Сотбис». На выставке будет представлено 16 портретов, вышедших из под пера так называемого Старого Мастера. Это определение относится к живописи, предпочтительно появившейся до 19 века в Европе. Именно эти картины Виктория называет чем-то волшебным и завораживающим. Кроме того, миссис Бекхэм рассказала, что давно хотела поработать совместно с одним из старейших аукционных домов.

Для Виктории картины представляют не только финансовую ценность, а стоит отметить, что коллекция стоит больше 10 миллионов долларов, но и эстетическую. Она вместе с мужем любит изучать искусство, а живопись открывается им новыми гранями с каждым разом, из-за чего они не могут определиться с любимым художником. Дизайнер призналась, что давно мечтает добавить в свою коллекцию картину Рубенса, однако цены на его работы достигают 5 миллионов долларов, что слишком дорого.

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