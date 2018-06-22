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Джозеф Джексон госпитализирован с последней стадией рака

Вчера, 23:02

Через несколько дней будет девятая годовщина со смерти самого популярного его сына, Майкла Джексона. Поэтому многие и переживает за Джексона–старшего.

Как стало известно, то у главы семейства обнаружен рак поджелудочной железы. А сейчас появилось в сети, что Джозеф Джексон госпитализирован с последней стадией рака. Семья пытается отбиться от журналистов, чтобы не отвечать на вопросы, но стало известно, что сам Джозеф скрывал свою болезнь от всех на протяжении нескольких месяцев. Также сын Джермайн опроверг приставку «умирающий», потому отцу хоть и не лучше всех, но он пока держится достойно.

Джо Джексону уже 89. Начинал с работника на заводе, а потом создал Jackson Five, в котором поочередно состояли все его дети. Но самым узнаваемым, конечно, стал Майкл Джексон, легендарный певец.

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