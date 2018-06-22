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Звезду сериала «Одна за всех» Анну Ардову экстренно прооперировали

Вчера, 22:56

Актриса попала в больницу с признаками серьезного заболевания почек, что и стало причиной госпитализации и дальнейшего хирургического вмешательства.

Как сообщают СМИ, звезду сериала «Одна за всех» Анну Ардову экстренно прооперировали. Сейчас знаменитость находится в медучреждении под наблюдением врачей, о состоянии ее здоровья пока ничего не сообщается. Также неизвестно, какой конкретно диагноз поставили актрисе.

Анна Ардова выросла в актерской семье, поступала в несколько театральных ВУЗов, что получилось у нее только с пятого раза. Наибольшую славу актриса получила во время съемок в скетчкоме «Одна за всех», однако снималась Ардова и в таких проектах, как «Счастливы вместе», «Солдаты» и других.

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