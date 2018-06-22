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Подробности замка, в котором поженятся звёзды "Игры престолов"

Сегодня, 21:18

Раскрыт свадебный эксклюзив «Игры престолов». Теперь известны факты о замке, в котором свяжут себя узами брака Кит Харингтон и Роуз Лесли.

Поскольку Кит Харингтон и Роуз Лесли готовятся связать себя узами брака в субботу, подготовка к долгожданному событию идет полным ходом. А СМИ в это время раскрывают подробности замка, в котором поженятся звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли.

Бракосочетание состоится в отдаленном замке Уордхилл в Абердиншире, Шотландия.

Большой шатер был установлен на обширной территории замка 12-го века, который являлся детским домом в течение 900 лет. Замок Уорд Хилл был домом для древнего клана Лесли, частью которого является сама Роза. Ее отец, достопочтенный Александр Лесли, является главой клана. Замок расположен в обширном поместье. Он был преобразован в популярное свадебное место.

Звездная пара обменяется клятвами в богато украшенной гостиной замка, которая может вместить до 80 свидетелей. Внутри просторного огороженного сада был установлен шатер для свадебного завтрака и выступлений после ужина.

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