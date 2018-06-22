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«Новый лот»: Фанаты Николая Баскова смогут лично встретиться с кумиром

Сегодня, 21:01

Артист выделит один вечер своей жизни незнакомцу, который потратит на смс 135 рублей и поучаствует в конкурсе. Создан розыгрыш во благо детям, страдающим серьезными онкологическими заболеваниями и нуждающимся в помощи.

На конкурсной странице появился анонс с подписью «Новый лот», где предстал исполнитель, после чего стало понятно, что фанаты Николая Баскова смогут лично встретиться с кумиром. Организаторы рассказали, что победителю розыгрыша представится возможность пообщаться с артистом, сфотографироваться, получить его автограф, а также – будут на встрече и другие сюрпризы.

По условиям благотворительной акции, на короткий номер участникам нужно отправить определенную комбинацию из цифр, а один билет обойдется публике в 135 рублей. Отмечено, что приобрести таких билетиков можно много, шансы от этого возрастут, а вырученные средства будут направлены больным детям.

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