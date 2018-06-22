«Трус и лицемер»: Лена Миро раскритиковала Влада Топалова за высказывания о женщинах

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Лена Миро нередко обращает внимание на то, о чем звёзды позволяют себе публично говорить. В этот раз она решила поговорить с подписчицами об их обязанностях и правах.

Начать свою публикацию Лена всё-таки решила с обсуждения именно Влада Топалова. Блогер считает, что певец является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, однако это не делает его ни лучше, ни хуже. А вот его поведение натолкнуло Миро на то, что Влад является трусом и лицемером, который скрывает свою гомосексуальность за фальшивыми отношениями с девушками. Но и это не стало причиной того, почему Лена его раскритиковала.

Высказывание певца о том, что женщина обязана быть матерью и женой натолкнули блогера на разговор с подписчицами о том, что и кому они действительно должны. Она уверена, что мнение Влада Топалова сформировалось из-за неправильного отношения к представительницам слабого пола. Лена попросила своих поклонниц запомнить то, что они никому, кроме себя, ничего не должны. По мнению Миро, чаще всего несчастными оказываются именно те женщины, которые считают своими прямыми обязанностями быть матерью и женой. Она призывает поклонниц жить именно так, как нравится им, и не обращать внимание на чужое мнение.