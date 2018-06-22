Познер не любит гимн России, а также болеет за другую команду на ЧМ-2018

Сегодня, 20:51

Телеведущий с Первого канала и сам любит задавать каверзные вопросы, на этот раз пришлось отвечать ему.

Как поведал Владимир, то гимн России он считает «сталинским», именно поэтому он его не любит и никогда не споет, однако, сидеть специально он не станет, из уважения встанет, но петь – ни в коем случае. Однако ему симпатизирует «Марсельеза» французов, а также болеет за их команду на ЧМ-2018.

Также Познер рассказал, что он рад, конечно, за сборную России, которой удалось выйти в 1/8 финала, но он не верит в их выход в дальнейшем – соперники сильные. Но все это не значит, что у него нет фаворитов – он болеет за другую команду, за сборную Франции. Владимир Познер – человек свободолюбивый, он признается, что никогда бы не пошел в политику и не смог бы работать «на кого-то». Также у мужчины три гражданства – французское, российское и американское.