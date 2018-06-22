«Красная шапочка»: Глюкоза удивила поклонников фотосессией в лесу

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Многие звёзды шоу-бизнеса радуют своих поклонников различными фотографиями и снимками в социальных сетях. И часто эти снимки становятся поводом для восторга со стороны фанатов, не важно, были ли они сделаны на телефон или профессиональный фотоаппарат.

На странице Глюкозы в Instagram была опубликована фотография, которая, очевидно, стала частью интересной фотосессии. На снимке певица предстала в тёмном халате, чулках и эротическом нижнем белье, при этом опираясь на дерево. Местом для фотосессии звезда выбрала лес, который прекрасно сочетается с решением сделать фотографию в черно-белых тонах. «Отгадайте, о чём я думаю», - пишет в тексте публикации Глюкоза.

Поклонники не смогли оставить без внимания пикантный снимок звезды, которым она их весьма удивила. Подписчики стали шутить о том, что певице не хватает красной шапочки для полного сходства с героиней одноимённой сказке, они даже предположили, что думает она именно о волке. Некоторые отметили, что Глюкоза выбрала довольно неудобную позу, о чем свидетельствует её взгляд и напряженное лицо.