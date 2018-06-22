VistaNews.ru


«Красная шапочка»: Глюкоза удивила поклонников фотосессией в лесу

Сегодня, 19:59

Многие звёзды шоу-бизнеса радуют своих поклонников различными фотографиями и снимками в социальных сетях. И часто эти снимки становятся поводом для восторга со стороны фанатов, не важно, были ли они сделаны на телефон или профессиональный фотоаппарат.

 На странице Глюкозы в Instagram была опубликована фотография, которая, очевидно, стала частью интересной фотосессии. На снимке певица предстала в тёмном халате, чулках и эротическом нижнем белье, при этом опираясь на дерево. Местом для фотосессии звезда выбрала лес, который прекрасно сочетается с решением сделать фотографию в черно-белых тонах. «Отгадайте, о чём я думаю», - пишет в тексте публикации Глюкоза.

Поклонники не смогли оставить без внимания пикантный снимок звезды, которым она их весьма удивила. Подписчики стали шутить о том, что певице не хватает красной шапочки для полного сходства с героиней одноимённой сказке, они даже предположили, что думает она именно о волке. Некоторые отметили, что Глюкоза выбрала довольно неудобную позу, о чем свидетельствует её взгляд и напряженное лицо.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ольга Бузова порадовала поклонников откровенным черно-белым снимком

Глюкоза случайно засветила соски на фото

"В ад": Откровенный снимок Бузовой вызвал шквал гнева со стороны поклонников

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем