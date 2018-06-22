VistaNews.ru


Бари Алибасов обнародовал ДНК-тесты с предполагаемым ребёнком сына Марии Шукшиной

Сегодня, 19:53

Близкий друг семейства поздравил всех его членов с завершением скандальной тяжбы.

В последнее время фанаты Марии Шукшиной активно обсуждают историю с предполагаемым ребёнком её сына Макара. Бывшая девушка парня Фрейя Зильбер заявила, что родила от него малыша и требует алиментов.

На шоу девушка заявляла, что готова протий все ДНК-тесты, чтобы доказать свою правоту. В один момент Мария Шукшина решила прервать своё молчание и всё же организовала тесты, чтобы положить конец всем скандалам.

Сейчас же результаты обнародовал Бари Алибасов. Оказалось, что малыш Фрейи не является ребёнком Макара, поэтому требовать алиментов она не имеет права.

На этой ситуации, по словам Бари Алибасова, девушка заработала много денег, подняв рейтинги различных шоу.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Грязный скандал в семье Шукшиной вышел на новый уровень

Разгневанная Шукшина ответила на клевету

50-летняя Мария Шукшина уже дважды бабушка

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем