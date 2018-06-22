Бари Алибасов обнародовал ДНК-тесты с предполагаемым ребёнком сына Марии Шукшиной

Сегодня, 19:53

Близкий друг семейства поздравил всех его членов с завершением скандальной тяжбы.

В последнее время фанаты Марии Шукшиной активно обсуждают историю с предполагаемым ребёнком её сына Макара. Бывшая девушка парня Фрейя Зильбер заявила, что родила от него малыша и требует алиментов.

На шоу девушка заявляла, что готова протий все ДНК-тесты, чтобы доказать свою правоту. В один момент Мария Шукшина решила прервать своё молчание и всё же организовала тесты, чтобы положить конец всем скандалам.

Сейчас же результаты обнародовал Бари Алибасов. Оказалось, что малыш Фрейи не является ребёнком Макара, поэтому требовать алиментов она не имеет права.

На этой ситуации, по словам Бари Алибасова, девушка заработала много денег, подняв рейтинги различных шоу.