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«Хотела дочь»: Предсмертные планы Фриске на жизнь растрогали Семенович

Сегодня, 19:28

Секс-символ отечественного шоу-бизнеса не смогла сдержать слез, вспоминая трагическую судьбу коллеги по группе «Блестящие». Больше всего певице жаль 4-летнего Платона, оставшегося без «прекрасной мамы».

Анна Семенович стала новой героиней шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», поговорив о скончавшейся в 2015 году от рака мозга Жанне Фриске. Предсмертные планы экс-солистки «Блестящих» на жизнь растрогали ее коллегу по эстраде, ведь супруга Дмитрия Шепелева хотела родить дочь.

Также Семенович рассказала о незабываемом телефонном разговоре с Фриске, в ходе которого счастливая мама назвала себя здоровым человеком, надеявшимся в скорое полноценное выздоровление.

Нахлынувшие воспоминания растрогали Анну, попросившую Бориса Корчевникова сделать паузу в съемках, дабы прийти в себя.

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