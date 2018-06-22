В Сети Линдсэй Шукус заподозрили в беременности от Бена Аффлека

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Причиной этому стало недавнее свидание знаменитостей, где на Шукус был наряд, частично скрывающий полноту.

Когда Бен Аффлек развёлся в 2017 году с Дженнифер Гарнер, некоторое время он улаживал семейные проблемы и не искал новых отношений. Однако уже в апреле папарацци засняли его в компании продюсера шоу Saturday Night Live Линдсэй Шукус. С тех пор пара часто проводит время вместе. Из-за того, что в последнее время Линдсэй Шукус стала одевать наряды свободного покроя, в Сети решили – она может быть беременна.

Подозрение в том, кто отец предполагаемого ребёнка, было однозначным – Бен Аффлек. Слухи только укрепились после очередного свидания в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что у знаменитостей уже есть дети от предыдущих браков – две дочери и сын у Аффлека и одна дочка у Шукус.