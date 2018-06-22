Дмитрий Шепелев поделился фотографией подрастающего сына

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Шоумен, который потерял жену и маму своего ребенка, старается не показывать лишний раз собственного сына. Также игнорирует любые слухи, критику.

Дмитрий обрадовал подписчиков, когда поделился новой фотографией подрастающего Платона. На нем не видно лица, фото сделано со спины, когда малыш смотрит в окно. Однако это не помешало подписчикам заметить, как вырос их с Жанной сын.

Шепелев часто попадает в неловкие ситуации, в которые вгоняют родственники его покойной жены. Они рассказывают про него разные неприятные, порой ужасные истории, когда приходят на десятки передач. Тот совсем не реагирует на их слова, оберегая, в первую очередь, собственного сына от таких людей.

Его поклонники умиляются, когда шоумен что-то рассказывает о сыне или когда они путешествуют вместе. Он хочет дать своему наследнику все, чтобы тот ни в чем не нуждался, пытаясь подарить при этом двойную порцию заботу.

Жанна Фриске покинула этот мир в июне 2015 года от раковой опухоли.