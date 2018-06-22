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Лидер «Коррозии метала» решил жениться на Бузовой

Сегодня, 19:15

По словам музыканта, муж-олигарх поп-певице не светит. Максимум, что она может ждать, так это поездка в Турцию или работа эскортницы.

Недавно лидер культовой группы «Коррозии метала» Сергей Паук Троицкий в своём интервью предложил Ольге Бузовой попеть у него в группе. По мнению музыканта, благодаря этому интерес общества к поп-исполнительнице значительно бы повысился.

Кроме того, Паук решил жениться на Бузовой, когда журналисты спросили у него о такой возможности. Но если без шуток, то лидер «Коррозии метала» отметил, что Ольге очень хочется мужа-олигарха. Однако такие состоятельные люди об отношениях с Бузовой даже не задумаются. По словам Паука, максимум, что ей светит, так это поездка в Турцию с олигархом и работа эскортщицы.

Фанаты пришли в восторг от предложения рок-музыканта, заявив Ольге, что «это лучшее предложение» для неё.

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