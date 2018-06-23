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Находящийся при смерти отец Майкла Джексона не хочет видеть родных

Сегодня, 00:45

В свои 89 лет Джо Джексон страдает старческим слабоумием. Он находится в клинике в Лос-Анджелесе, некоторым родственникам удалось поведать его после скандалов с медперсоналом.

Отец Майкла Джексона, на данный момент находящийся при смерти, не хочет видеть своих родных. Джо Джексон расположился в клинике Лос-Анджелеса и запретил медицинскому персоналу пускать в его палату родственников. Через скандалы и многочисленные конфликты с работниками больницы к больному прорвались его супруга, две дочери и внучка.

Известно, что Джо Джексон в свои 89 лет страдает старческим слабоумием. Несколько лет назад мужчина перенес инсульт и с тех пор у него наблюдаются серьезные проблемы со зрением. Он не может обходиться без помощи, а потому родственники хотят быть рядом, так как их любимый супруг, отец и дедушка может уйти из жизни в любой момент.

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