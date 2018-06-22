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Маша из «Папиных дочек» сменила имидж

Сегодня, 19:00

Красавица Мирослава является любимицей миллионов, особенно после ситкома на одном из российских каналов.

Маша из «Папиных дочек» была разной на экране: в самом начале блондинкой-школьницей, а позже – брюнеткой-студенткой, которую потом и привыкли видеть телезрители. Однако вскоре после окончания сериала Карпович вновь стала «белокурой». Многим подписчикам в социальных сетях было сложно видеть девушку в такой образе, но она продолжала всем нравиться.

А вот актриса поделилась фотографией со своими поклонниками, где она сменила имидж, подписав ее «Обрюнетилась!», на что получила массу положительных откликов.

Также Мирослава постоянно дает поводы переживать за себя своим фанатам – она очень худая. Те сразу заподозрили ее в анорексии, однако девушка поделилась примером своего плотного обеда, чем и успокоила аудиторию. Следует, что генетика помогает актрисе быть такой сногсшибательной и худой.

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