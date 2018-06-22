Развод Романа и Елены Жуковых обсудили на передаче «Прямой эфир»

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Семейная пара провела в браке 13 лет, родив при этом шестерых детей. Однако развод оказался неминуем, причиной которого, по мнению экспертов в студии, стала Елена Жукова.

В эфире телешоу "Прямой эфир" супруга певца рассказала на передаче, что очень любит мужа и всегда заботилась о детях. Она отметила, что во время брака во многом себе отказывалась, избегая лишних трат, и была довольна одним единственным платьем. Во время семейной жизни, если и возникали проблемы, то все из них решались.

Продюсер Андрей Разин, который на долгом протяжении работал с Романом Жуковым, уверен, что в расторжении брака виновата именно Елена. Он считает, что женщина удерживала супруга частыми беременностями, являясь фанатично поклонницей, не готовой отпустить своего кумира.

Сам Роман Жуков рассказал, что Елена толком не заботилась, из-за чего он решил подать на развод. Она не следила за домом, в котором ночевала очень редко. А все её рассказы о том, что она хорошая мать и жена были только на камеру.

Специалисты обсудили на передаче и то, что Елена готова оставить детей Роману и перебраться заграницу. Эти доводы они посчитали весомым доказательством того, что женщина просто ждала удобной возможности. Кроме того, знакомая семьи рассказала, что Елену всегда больше интересовали деньги, чем благополучие в доме.