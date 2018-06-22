«Ничего святого»: Бузову обвинили в пиаре на Дне памяти и скорби

Сегодня, 20:26

В трагический день начала Великой Отечественной войны многие люди высказываются на эту важную тему. Не остаются в стороне и знаменитости. Ольга Бузова опубликовала пост в ознаменование Дня памяти и скорби.

В своей публикации Ольга предложила поклонникам задуматься о том, как часто люди не ценят таких простых радостей жизни, как чистое и мирное небо. «Но бывает иначе, страшнее. Бывает война», - напоминает Бузова. Знаменитость призвала сказать слова благодарности своим дедушка и бабушкам, которые победили в войне, перенесли все тяготы и лишения тех страшных лет. Она попросила подписчиков публиковать фотографии чистого неба своего города с тегом #МирноеНебо.

После этих, казалось бы, нормальных слов, в комментариях началась настоящая баталия. Отдельные горячие головы с ходу обвинили Бузову в пиаре на трагических событиях: «ничего святого», «наигранный патриотизм». Видимо, недоброжелатели уже по привычке таким образом реагируют на любую публикацию певицы. Поклонники Бузовой встали на ее защиту и пристыдили злопыхателей. Другие же устроили околополитческую свару, способную войти в золотой фонд любого телевизионного ток-шоу.