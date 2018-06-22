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Ким Кардашьян отреклась от селфи

Сегодня, 20:15

Известная модель и телезвезда на высказалась против «самодельных фото». Ким хочет измениться в лучшую сторону.

 

Ким Кардашьян ещё несколько лет назад захотела кардинальных перемен в своей жизни. Такому решению поспособствовал инцидент с ограблением её апартаментов в Париже. Девушка отметила, что соцсети являются огромной площадкой для продвижения её личности и творчества. Но больше она не хочет делать акцент в своей жизни только на себя.

Ким в последнее время стремится уделять время своей семье, в особенности детям. Это видно по публикациям в Instagram. Также девушка отреклась от селфи и подобным фотографиям. Она не отказывается от снимков, но предпочитает, чтобы её кто-то фотографировал. Кардашьян поняла, что не хочет отвлекаться на смартфон и селфи во время различных семейных праздников или прогулок с друзьями. Отказ от селфи помогает ей наслаждаться настоящим моментом.

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