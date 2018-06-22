49-летняя Блёданс шокировала фигурой в купальнике

Сегодня, 19:01

Актриса, известная своей яркой внешностью и характером, выложила фотографии с отпуска. Мнение фанатов разделилось по этому поводу.

49-летняя Эвелина отправилась отдохнуть на курорт Солнечный берег в восточной части Болгарии. Там Блёданс делает фотографии и публикует их в аккаунте Instagram. В этот раз она поделилась снимком в голубом купальнике с нарисованной жар-птицей. Публикация шокировала фанатов.

Подписчики набросились с комментариями на фигуру Блёданс в купальнике. Они раскритиковали её за то, что женщина не стесняется показывать её с не первой свежести. Комментаторы определили, что у Эвелины она квадратная, поэтому ей не стоит так хвастаться ею. Подписчики припоминают актрисе неудачно отредактированные фото с отпуска. Некоторые поклонники попросили Эвелину не обращать внимание на завистников и просто наслаждаться собой и отпуском. Кто-то даже отметил, что складочки на купальнике выдают, что размер большой для актрисы.