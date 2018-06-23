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Бывшая девушка Крида показала, как живет с 64-летним миллиардером

Сегодня, 04:45

Ксения Дели, молдавская модель, бывшая девушка Егора Крида, вышла замуж за миллиардера Осаму Фати Рабаха аль-Шарифа. Эта новость взволновала публику. Пикантности ситуации добавляло то, что муж старше Ксении на 36 лет. Об этом стало известно довольно давно, а в мае сообщалось, что счастливая пара ждет ребенка. И вот сейчас Ксения решила похвастаться, как она живет с 64-летним миллиардером.

Она подкинула пищу для своих хейтеров, выложив фото шикарного особняка мужа. Недавно в там был сделан ремонт, и девушка пишет, что больше всего ждет возможности увидеть, как получилась комната будущего ребенка, наследника состояния отца.

Осама Фати Рабах аль-Шариф - один из богатейших людей мира, владелец девелоперской и логистической компании «Амирал». Свадьба пары состоялась на греческом острове, после чего молодоженов ждало свадебное путешествие, во время которого супруги побывали в Париже и Португалии.

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