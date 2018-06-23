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Толкалина показала поклонникам свои обнаженные фотографии

Сегодня, 06:15

Российская актриса Любовь Толкалина показала своим подписчикам в социальной сети Instagram обнаженные фотографии, на которых она совершает языческий обряд.

Актриса поделилась тем, как провела самый длинный день в году. На снимке Любовь сфотографирована абсолютно голой и ее не смущает то, что рядом с ней сидит ее подруга.

Ее подписчики остались под впечатлением от такой выходки своей любимицы. В комментариях под снимком люди разделились на два мнения: одни поддерживали ее смелую затею, восхищаясь фигурой актрисы, а другие гневно осуждали, назвав фото чересчур интимным.

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