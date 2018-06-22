Алибасов хочет подать в суд на экс-солиста группы «На-На»

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Продюсер взбесился от того факта, что Владимир Лёвкин уже около двадцати лет не имеет отношения к группе, но все еще исполняет известные песни, заманивая людей на концерты ложными афишами.

Бари Алибасов увидел одну из афиш Владимира Лёвкина, на которой о нем было написано, как о солисте «золотого состава» группы. Продюсера возмутил тот факт, что человек, который не обладает вокальными данными, поет песни из репертуара легендарной группы и заманивает людей на концерты, используя бренд «На-На». Более того, Алибасов заявил, что никогда в истории квартета не было никакого «золотого состава», о котором красноречиво говорится в афише.

Сам же Лёвкин не признает своей вины в случившемся. Он утверждает, что зрители все еще знают его как Вову из «На-На», поэтому он не имеет никакого влияния на это. Однако экс-солист заявил, что человек, который разработал афишу, сам решил оставить подобную надпись, за что получил штраф и был уволен. Сама же афиша провисела недолго.

Алибасов же не верит, что афиши были сняты и заявляет, что их все еще можно увидеть во многих российских городах. Продюсер готов судиться с бывшим «нанайцем», который пользуется популярностью только потому, что все еще исполняет на своих сольных концертах знаменитые песни группы. Сообщается, что специалисты уже собрали все необходимые документы для подачи иска о защите авторских прав.