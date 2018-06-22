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Неведрова осудила Бузову за бесконечную рекламу в Instagram

Сегодня, 16:28

Ведущая «Орла и Решки» раскритиковала Бузову и написала, что не видит смысле в превращении Instagram-аккаунта в «базар».

Натали Неведрова проехалась по Ольге Бузовой и Ксении Бородиной, которые почти каждый свой пост в социальных сетях делают с рекламной интеграцией. Ведущая подчеркнула, что у таких известных личностей «куры денег не клюют», а желание нажиться на многомиллионной аудитории только опускает их в глазах фанатов. Неведрова не понимает, как можно рекомендовать людям, которые любят человека за его творчество, вещи и услуги, которыми сами бы пользоваться не стали.

Неведрова уверена, что Бузова легко может прекратить свою творческую деятельность и жить на одну рекламу, ведь обилие продакт-плейсмента в Instagram певицы колоссальное, а это значит, приносит много дохода. Натали подчеркнула, что ей важно знать, что именно она рекомендует своей аудитории. Ведущая отметила, что всё, что она рекламирует, девушка пробует на себе и делится честным отзывом и продукции или услугах. Неведрова осудила тех, кто забивает соцсети бесконечной рекламой настолько, что блог превращается в «базар».   

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