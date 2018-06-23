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Эмили Ратаковски взволновала фанатов откровенным леопардовым бикини

Сегодня, 06:45

Американская топ-модель пришла позагорать в купальнике от собственного бренда Inamorata Swim, восхитив поклонников соблазнительными формами и смелыми идеями в пошиве пляжной одежды.

Откровенным бикини Эмили Ратаковски могут насладиться 18 млн подписчиков красотки в Instagram. Топ-модель взволновала фанатов треугольными чашами с леопардовым принтом, дополнив соблазнительный образ брендовыми пластмассовыми серьгами. Всего за несколько часов количество лайков под «горячими» фото Ратаковски перевалило за 1 млн.

 

27-летняя американка основала бренд Inamorata Swim, специализирующийся на пошиве пляжной одежды. Instagram звезды регулярно пестрит люксовыми купальниками, пользующимися огромным спросом среди спортивных дам.

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