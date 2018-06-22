"Школьница" Ксения Бородина удивила своей внешностью

Сегодня, 16:08

Телеведущая умеет, пусть и не специально, озадачивать своих поклонников. В этот раз ей удалось сделать это своим снимком.

Ксения Бородина поделилась радостью матери в своём Instagram аккаунте: «Выпускной у малышки моей, окончила школу с отличием». На фотографии Ксения держит за руку свою 9-летнюю дочь Марию, которую подписчики ласково называет «Марусей». Также фанаты отметили прекрасную внешность телеведущей и её умение хорошо, со вкусом одеваться. Ксения не только себя умеет одевать красиво, но и старается наряжать свою дочь. Моложавость и одежда, которая надета на Ксении удивила некоторых подписчиков. Они и раньше замечали, как молодо выглядит телеведущая, но в этот раз поклонники назвали её школьницей, под стать дочери.

От наблюдательных подписчиков не ускользнул тот факт, что девочка ещё слишком мала для окончания школы. Максимум, разбираются они, Маруся должна закончить второй или третий класс. Разразилась настоящая дискуссия, но некоторые поклонники стараются утихомирить остальных, отмечая, что нет никакой в этом разницы. Подписчики поздравляют «двух красоток» с этим праздником и желают девочке успехов в учёбе.