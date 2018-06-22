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«Снова в графике»: Светлана Лобода вернулась к концертной деятельности

Сегодня, 15:45

Певица всегда подчеркивала, что она, как мать, более ответственная, чем как певица. И ребенок для нее – всегда на первом месте. Тем не менее, перерыв в гастрольной деятельности, вызванный беременностью и родами, подошел к концу.

На своей странице в соцсети Лобода опубликовала короткое сообщение: «Ну, вот, мы снова в графике». Этого вполне хватило фанатам для ликования. Они обрушили на Светлану поздравления с этим важным событием. Естественно, они не забыли отметить внешний вид певицы и подчеркнули, что настоящую женщину материнство делает только краше.

Говоря о долгожданном возвращении певицы на сцену, поклонники немного лукавят. Ведь, спустя всего двадцать дней после родов, Светлана вернулась к выступлениям и к работе в студии. Так что, по факту, перерыв в концертной деятельности был невелик. Но, судя по их реакции, для них он показался вечностью. Впрочем, нашлись и такие, кто подверг Лободу критике: «Деньги, слава, а ребенок без мамы».

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